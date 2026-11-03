Sporting se reencontró con la victoria en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Sporting de Portugal recuperó el rumbo en la Champions League con una victoria 1-0 sobre Shakhtar Donetsk en Londres, gracias a un gol de Issa Doumbia al minuto 59 y consiguió tres puntos importantes en el debut europeo del entrenador interino Tiago Fernandes.

⏹️ Londres pintado de ?⚪ ??????? dos Leões na 4.ª jornada da @ChampionsLeague diante do FC Shakhtar Donetsk ✍️



⚽ Issa Doumbia

0-1 // #FCSDSCP #UCL pic.twitter.com/kVnjUknrB6 — Sporting CP (@SportingCP) November 3, 2026

Stamford Bridge, casa de Chelsea y de Shakhtar en el torneo, fue el escenario de un Sporting renovado. Fernandes modificó el esquema y dejó en el banquillo a futbolistas importantes. Sin embargo, los portugueses tuvieron dificultades para imponer condiciones ante Shakhtar que apostó por la intensidad física y la presión para complicar la generación de juego de su rival.

El campeón ucraniano fue ligeramente superior durante la primera mitad, aunque las ocasiones de peligro escasearon. Alisson Santana y Marlon Gomes encabezaron los intentos ofensivos del equipo dirigido por Arda Turan, pero el encuentro estuvo marcado por las interrupciones y la falta de claridad en los últimos metros. Los portugueses resistieron y encontraron una versión mucho más dinámica después del descanso.

La reacción tuvo recompensa al minuto 59. Sporting construyó una buena jugada colectiva que terminó con un pase de Silas Andersen en busca de Luis Suárez. Pedro Henrique intentó cortar la acción, pero el balón quedó a merced de Issa Doumbia, quien no perdonó y marcó el 1-0. Los visitantes estuvieron cerca de ampliar la ventaja con otra combinación entre Andersen y Suárez, pero dejaron escapar la oportunidad de sentenciar el encuentro.

Shakhtar se lanzó en busca del empate y puso contra las cuerdas al Sporting durante los últimos minutos. Rui Silva apareció con una atajada ante un disparo de Alisson Santana, quien poco después estrelló otro remate en el poste.

El conjunto portugués resistió la presión y aseguró una victoria que le permite dejar atrás la derrota ante LASK, recuperó la confianza y ahora tendrá que prepararse para enfrentar a Manchester United en la próxima jornada.