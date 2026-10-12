Son más de tres décadas de la primera y única victoria del Galatasaray sobre Barcelona

Héctor Cantú

El Barcelona visitará uno de los estadios más complicados de Europa con la intención de mantener su paso perfecto en lo que va de la temporada.

El equipo de Hansi Flick, que todavía no conoce la derrota, se enfrentará al Galatasaray, un rival que ya sabe lo que es vencer al conjunto catalán, aunque de aquella victoria han pasado más de tres décadas.

Fue en 1994, durante la Champions League, cuando el equipo turco consiguió su primera y única victoria ante los ‘Blaugranas’.

De las cinco ocasiones en las que ha recibido al Barcelona, el Galatasaray ha sufrido tres derrotas, conseguido una victoria y registrado un empate.

Los tres descalabros llegaron en las últimas visitas del conjunto español, una tendencia que podría mantenerse ante un equipo que parece no tener techo y que mejora con el paso de los partidos.

De los nueve encuentros que ha disputado entre la Champions League y La Liga, el Barcelona ha ganado todos, con una contundencia ofensiva que pocos rivales han podido contener. De hecho, el Athletic de Bilbao ha sido el único equipo que ha recibido menos de tres goles del conjunto catalán.

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El Feyenoord, su última víctima en la Champions League, recibió cinco tantos, una cifra que mantiene al equipo de Flick entre los primeros lugares de la competición.

Ahora, el Galatasaray intentará aprovechar su condición de local para sorprender al Barcelona y repetir lo que ya ha conseguido ante otros clubes españoles, entre ellos el Real Madrid.