¡Sin guardarse nada! PSG y Barcelona van con todo en la Champions League

Héctor Cantú

Barcelona y PSG utilizarán a sus mejores hombres para medir fuerzas en uno de los partidos más esperados de la fase de la liga de la Champions League.

Los equipos comandados por Luis Enrique y Hansi Flick no se guardan nada en este partido donde el Baracelona expone su récord invicto, además de buscar el liderato general del torneo de clubes que está en posesión del PSG por diferencia de goles.

El Barcelona saltará a la cancha con Joan García en el arco; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Xavi Espart y Gerard Martín en la línea defensiva, la misma que utilizó el fin de semana pasado ante el Betis.

La media cancha estará comandada por Marc Bernal, Rodri y Dani Olmo, mientras que la parte ofensiva estará a cargo de Lamine Yamal, Anthony Gordon y la reaparición de Raphinha.

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Por su parte, Luis Enrique enviará al campo al arquero Matvey Safonov, los defensas Lucas Hernández, el ecuatoriano Pacho, Marquinhos y Hakimi.

El centro del campo estará a cargo de Fabián Ruiz, Vitinha y João Neves, mientras que el ataque estará integrado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

El Barcelona buscará regresar a la senda del triunfo luego de dos tropiezos consecutivos ante el equipo francés. Sus últimas dos visitas al Parque de los Príncipes han terminado en victoria para el cuadro español.