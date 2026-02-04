Rodrygo se perderá el playoff de la Champions League

Redacción FOX Deportes

Rodrygo se perderá los duelos de ida y vuelta de los playoffs de la Champions League, luego de recibir dos amonestaciones en la Jornada 8 del torneo.

El brasileño se dirigió al central con “lenguaje insultante o abusivo”, según informa el Comité Disciplinario de la UEFA, por lo que recibió dos partidos de castigo.

De esta manera, el atacante tendrá que ver desde la grada los dos encuentros en los que el Real Madrid se medirá al Benfica, equipo con el que cayó en la última fecha de la fase de liga.

En la Champions League, Rodrygo ha disputado 69 partidos, ha marcado 27 goles y ha dado 16 asistencias.