Rodrygo y el abrazo inolvidable a Xabi Alonso

Héctor Cantú

La derrota del Real Madrid ante el Manchester City ha sido un golpe durísimo para el equipo merengue que está sumido en una severa crisis que podría terminar con el ciclo de Xabi Alonso.

Aunque hubo mejoras con respecto del partido del fin de semana pasado, sobre todo en cuanto a la actitud para enfrentar el partido, la falta de una victoria sigue poniendo en jaque el camino del estratega español.

Real Madrid, derrotado, frustrado y hundido ante el Manchester City

Y en medio de ese vendaval de malas sensaciones y del sentimiento del desastre, apareció Rodrygo para calmar las aguas y demostrar que él y que el resto de la plantilla están a muerte con Xabi Alonso.

El gesto se dio justamente después de que Rodrygo marcara el gol que abrió el marcador. El brasileño se dirigió al banquillo después de la celebración y se fundió en un abrazo amistoso con su estratega con el que gritaba al mundo que en el Real Madrid hay unidad y que están con el entrenador.

“We are in a very complicated moment…We are with [Xabi Alonso]. We need this unity to move forward.” 🗣️



Rodrygo speaks out in support of Real Madrid manager Xabi Alonso after a tough UCL loss at the Bernabéu 💪 pic.twitter.com/57ny2YwDWA — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 10, 2025

Ahora, el Real Madrid tendrá la obligación de regresar a la senda del triunfo el próximo domingo cuando enfrente de visitante al Alavés.