Real Madrid a buscar la remontada sin Aurélien Tchouaméni

Héctor Cantú

El Real Madrid tendrá que remar contracorriente si quiere clasificarse a las semifinales de la Champions League luego de caer en la ida de los cuartos de final por 2-1.

Si la tarea, de por sí luce complicada por las implicaciones que tiene el visitar el Allianz Arena, casa del Bayern Munich, hacerlo sin uno de sus referentes, complica más el escenario.

Bayern Munich silenció al Santiago Bernabéu en la Champions League

Aureliéne Tchuoaameni se perderá el duelo de vuelta luego de haber visto el cartón amarillo en el partido de ida, aumentando la lista de ausentes para este encuentro del Real Madrid.

“Es una baja importante por una tarjeta, no sé qué ha visto el árbitro allí, como tampoco sé por qué no ha podido sacar tarjeta roja a esa entrada sobre Mbappé. Son cosas que uno no logra entender, pero son cosas que tenemos y con eso iremos a Munich”, detalló Álvaro Arbeloa tras finalizar el encuentro.

⁉️🟥 ¿Tuvo que ver Tah la roja por esta acción sobre Mbappé?



🟨 El árbitro solo enseñó amarilla al jugador del Bayern.



Vía Movistar + pic.twitter.com/zjQVRoHQFw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 7, 2026

La tarjeta roja a la que hace referencia fue una entrada de Jonathan sobre Mbappé que dejó lastimado y dolorido al goleador del equipo blanco.

La buena noticia para el Real Madrid es que de todos los jugadores que llegaron apercibidos a este encuentro solo Tchouaméni vio el cartón preventivo y se perderá el duelo siguiente.