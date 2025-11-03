PSG y Bayern Munich, duelo de líderes con sabor a final

Karla Villegas Gama

Bayern Munich visita a Paris Saint-Germain en la Jornada 4 de la Champions League, en un duelo que promete ser especial.

Los franceses son líderes de la tabla general con 9 puntos, la misma cantidad de unidades que los ‘Bávaros’, pero con mejor diferencia de goles. De hecho, los de Luis Enrique son la mejor ofensiva del torneo con 13 tantos.

Para esta cita llegan con dos bajas: Illia Zabarnyi (suspendido) y Désiré Doué (lesionado), la buena noticia es que Ousmane Dembélé tendrá actividad.

Siempre hay una primera vez: PSG marcó 7 goles como visitante

Aunque los parisinos han tenido un arranque de ensueño en la Champions, con tres triunfos, en la Ligue 1 las cosas son distintas: son líderes, pero han empatado tres encuentros y perdido uno. Además, el Olympique de Marsella los sigue de cerca, solo dos puntos detrás.

Por el contrario, el Bayern Munich se encuentra embalado. Ha ganado sus 15 duelos de la temporada, algo que jamás había sucedido en las cinco grandes ligas europeas. Y, por supuesto, domina la Bundesliga con 27 puntos.

Bayern Munich y el mejor arranque de temporada en Europa

Históricamente, se han enfrentado 15 veces en todas las competencias, con récord favorable para los teutones: 8 triunfos y 7 derrotas.

La victoria más significativa del Bayern Munich llegó en la final de la Champions League en 2020, cuando se impuso 1-0.

El duelo más reciente fue en las semifinales del Mundial de Clubes, donde PSG se impuso a los alemanes.