Un Bayern Munich de récord sigue arrasando en la Bundesliga

Redacción FOX Deportes

Bayern Munich goleó 3-0 a Bayer Leverkusen, sigue contando sus partidos por victorias esta temporada en todas las competiciones, llegó a 15 en fila y consolidó su posición de líder en la Bundesliga.

🔔 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 🔴



Clean sheet with 3️⃣ goals & 3️⃣ points! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/3QnI4hKsIc — FC Bayern (@FCBayernEN) November 1, 2025

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, pareció darle prioridad al partido del próximo martes contra el PSG en la Champions League y reservó a Michael Olisé, Harry Kane y Luis Díaz, sin embargo, el Bayern no pareció sentir los cambios y sometió desde el primer minuto a un Leverkusen muy replegado que sólo intentaba contragolpes esporádicos.

En un partido en el que el Bayern monopolizaba la pelota y que se jugaba permanentemente en la mitad del Leverkusen, el primer gol del equipo bávaro llegó en una jugada de contragolpe en el minuto 26.

The 𝒖𝒏𝒃𝒆𝒂𝒕𝒆𝒏 𝒋𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 continues 💫



Next up: PSG! 💪 pic.twitter.com/x7KETbAhWy — FC Bayern (@FCBayernEN) November 1, 2025

La inició Manuel Neuer con un saque rápido hacia la izquierda, desde donde Bischof le hizo un pase en profundidad a Serge Gnabry, que, tras superar a Quansah en velocidad, alcanzó el área para definir con un remate entre las piernas del meta Mark Flekken.

Apenas seis minutos después llegó el segundo gol, con un remate de cabeza de Nicholas Jackson a centro de Konrad Laimer desde la derecha y antes del descanso, el partido quedó sentenciado cuando Löic Badé hizo el 3-0 en propia puerta.