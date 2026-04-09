¿Penal para el Barcelona? La jugada que divide opiniones y lo que dice el reglamento

Karla Villegas Gama

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid dejó una nueva polémica arbitral, centrada en una jugada que los ‘Blaugranas’ reclamaron como penal.

La acción se produjo tras un saque de meta. Juan Musso pateó el esférico y se lo cedió a Marc Pubill, quien lo acomodó con la mano dentro del área antes de devolverlo al arquero. Pese a los reclamos del Barcelona, el árbitro decidió no sancionar la infracción.

🚨 La POLÉMICA en el BARÇA-ATLETI.



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Un debate que no es nuevo

La jugada reabre una discusión reciente en el futbol europeo. En los cuartos de final de la Champions League 2023/24, durante el Arsenal vs Bayern Munich, Gabriel Magalhães tomó el balón con la mano tras un saque de meta de David Raya, sin que se señalara penal.

En contraste, en la temporada 2024/25, Aston Villa fue sancionado en una acción prácticamente idéntica ante Club Brugge. Tyrone Mings manipuló el balón con la mano tras la reanudación de Emiliano Martínez y el árbitro marcó penal, que le terminó dando el triunfo a los belgas.

¿Qué dice el reglamento? Copyright: EFE

De acuerdo con las Reglas de Juego de la IFAB, hay dos elementos clave para interpretar este tipo de jugadas:

Regla 12: Se considera infracción cuando un jugador toca el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo. Si ocurre dentro del área, se sanciona penal.

Regla 16: En un saque de meta, el balón está en juego una vez que es pateado y se encuentra en movimiento.

A partir de estos criterios, la acción de Pubill es susceptible de sanción pues, en sentido estricto, el balón ya estaba en juego al momento del contacto con la mano.

Las posturas tras la jugada Copyright: Reuters

Las reacciones no tardaron en llegar. Hansi Flick cuestionó la decisión arbitral y apuntó directamente al VAR: “No sé por qué no intervino, es increíble”. Además, señaló que Pubill ya estaba amonestado y que la jugada pudo implicar una segunda tarjeta amarilla.

No obstante, el reglamento establece que una amonestación en este tipo de acciones aplica únicamente si se detiene un disparo a portería o se interrumpe una oportunidad manifiesta de gol.

Desde el lado del Atlético, la interpretación fue distinta. El arquero ‘Colchonero’ defendió la acción al señalar que Pubill “la agarra para dármela a mí” y que no existía intención de sacar ventaja. En la misma línea, Diego Simeone sostuvo que “la pelota no estaba en juego”, argumento que coincide con la decisión arbitral.