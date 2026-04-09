El Barcelona, totalmente indignado, denunciará a los árbitros ante la UEFA

Héctor Cantú

Horas después de haberse consumado la derrota de 2-0 ante el Atlético de Madrid en el juego de ida de los cuartos de final de la Champions League, el Barcelona ha anunciado que denunciará el trabajo arbitral ante la UEFA.

El polémico penal que no fue sancionado a favor del equipo culé fue la gota que derramó el vaso, además de otras inconsistencias de criterio por parte del árbitro rumano Istvan Kovacs.

Ha sido el presidente del club, Rafa Yuste, quien ha adelantado las acciones que emprenderá el club ante lo que consideran errores garrafales e incomprensibles con la tecnología que hay en el futbol actual. Tenemos que denunciarlo porque si no no habrá mejora. Todo el mundo se equivoca, pero ya se equivocan demasiadas veces y no lo podemos dejar pasar. Estamos estudiando como club la valoración interna de hacer un comunicado”, detalló el mandamás de la entidad blaugrana en funciones.

Además de la jugada entre el arquero Musso y Pubil, donde el defensa toma con las manos el balón luego de haber sido puesto en juego por el meta rojiblanco, también sorprende en el club catalán la disparidad de criterios para sacar tarjetas, que de haber sido parejo, habría dejado, al menos, una expulsión para el Atlético de Madrid.

Sobre la posible remontada, tanto los jugadores, como el técnico y ahora el presidente del club han asegurado que tienen la confianza de poder remontar el marcador y superar este mal trago que ha dejado el juego de ida.

“Queda un partido de vuelta muy importante. Tenemos que concentrarnos en que es muy posible la remontada y así lo creemos. Ahora tenemos un partido muy importante contra el Espanyol y no quiero como presidente que nada pueda distorsionar la concentración que tiene que haber en el club, jugadores y staff para este enfrentamiento”, agregó.

El Barcelona ha obtenido 6 victorias y 1 empate en sus últimas 10 visitas al estadio Metropolitano.