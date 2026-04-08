Marc Pubill baja de Atlético para la vuelta contra Barcelona en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Marc Pubill no jugará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra Barcelona luego de ser amonestado este miércoles en el partido de ida que se disputó en el Camp Nou.

⏱ 45'+ | FC Barcelona 0-1 Atleti



🟨 Amarilla para Pubill. — Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2026

El zaguero vio la cartulina en el primer minuto del tiempo añadido de la primera mitad al cometer una falta sobre Robert Lewandowski.

Pubill era uno de los apercibidos del Atlético de Madrid junto a Thiago Almada, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone y el entrenador Diego Simeone.

En Barcelona, que no podrá contar en la vuelta con Pau Cubarsí, expulsado con roja directa en el minuto 44, están apercibidos Lamine Yamal, Fermín, Gerard Martín y Marc Casadó.