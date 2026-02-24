Publicación: martes 24 de febrero de 2026

Héctor Cantú

Obed Vargas aún no está listo para jugar Champions League

El mexicano no fue considerado para ver minutos ante el Club Brugge

Obed Vargas sigue sin debutar en la Champions League a pesar de que el Atlético de Madrid liquidó la eliminatoria ante el Club Brugge a 15 minutos del final.

Diego Simeone habló sobre el mediocampista mexicano, quien sigue trabajando fuerte con el deseo de poder ser considerado en el torneo de clubes más importante del mundo.

“Bueno, él (Obed Vargas) sigue trabajando con ilusión, humildad. Necesitamos seguir mirándolo y ayudándolo para crecer y para que pronto él pueda ayudarnos a nosotros en el campo”, detalló Simeone al finalizar el encuentro donde consiguieron el boleto a los octavos de final de la Champions League.

Obed Vargas y el rostro de un sueño cumplido junto al Atlético de Madrid

Obed Vargas, el más feliz en su presentación con el Atlético de Madrid.
El mediocampista mexicano de 20 años admitió que desde niño era fan del Atlético de Madrid.
El exjugador del Seattle Sounders usará el número 21 con su nuevo equipo.
Vargas, muy sonriente con la camiseta de su nuevo equipo, al cual apoyaba desde que era niño.
Así se vivió la presentación del mexicano como nuevo 'colchonero'.
Así se vivió la presentación del mexicano como nuevo 'colchonero'.
Así se vivió la presentación del mexicano como nuevo 'colchonero'.

Obed Vargas solo ha visto actividad en tres partidos con el Atlético de Madrid, dos en La Liga y uno en Copa del Rey.

El próximo viernes, el Atlético de Madrid conocerá a su próximo rival en octavos de final, donde se medirá, al Tottenham o al Liverpool.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS