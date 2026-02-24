Obed Vargas aún no está listo para jugar Champions League

Héctor Cantú

Obed Vargas sigue sin debutar en la Champions League a pesar de que el Atlético de Madrid liquidó la eliminatoria ante el Club Brugge a 15 minutos del final.

Diego Simeone habló sobre el mediocampista mexicano, quien sigue trabajando fuerte con el deseo de poder ser considerado en el torneo de clubes más importante del mundo.

“Bueno, él (Obed Vargas) sigue trabajando con ilusión, humildad. Necesitamos seguir mirándolo y ayudándolo para crecer y para que pronto él pueda ayudarnos a nosotros en el campo”, detalló Simeone al finalizar el encuentro donde consiguieron el boleto a los octavos de final de la Champions League.

Obed Vargas y el rostro de un sueño cumplido junto al Atlético de Madrid

Obed Vargas solo ha visto actividad en tres partidos con el Atlético de Madrid, dos en La Liga y uno en Copa del Rey.

El próximo viernes, el Atlético de Madrid conocerá a su próximo rival en octavos de final, donde se medirá, al Tottenham o al Liverpool.