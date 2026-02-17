Obed Vargas, a repetir la hazaña de Héctor Herrera en Champions League

Héctor Cantú

México volverá a tener representación en la UEFA Champions League en la figura de Obed Vargas, el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid.

El exjugador del Seattle SOunders de la MLS ha entrado en la convocatoria del equipo colchonero para enfrentar al Club Brugge en el partido de ida de los playoffs del torneo de clubes más importante del mundo.

Obed ha soñado con un momento de oro como el que tuvo su compatriota Héctor Herrera también con el Atlético de Madrid.

El llamado HH debutó en la Champions League vestido de rojiblanco marcando uno de los goles en el empate 2-2 contra la Juventus, partido donde vio actividad solo en 14 minutos.

Ese gol, en el tiempo suplementario permitió que el cuadro español sumara un valioso punto e impidiera la victoria de la Vecchia Signora que se había puesto 2-0 en los 65 minutos de juego.

Aquel fue el único gol de Héctor Herrera en la Champions League y con el Atlético de Madrid en los 78 partidos que disputó.

En caso de ver minutos en la Champions League, Obed Vargas jugará su cuarto partido con el Atlético de Madrid luego de haber visto minutos en los últimos dos partidos de liga y en aquel inolvidable encuentro donde golearon al Barcelona en la Copa del Rey.