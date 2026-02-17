No fue fácil, pero el PSG sacó ventaja en la Champions League

Karla Villegas Gama

No fue un triunfo sencillo, pero Paris Saint-Germain consiguió un valioso 2-3 frente al Monaco en el duelo de ida de los playoffs de la Champions League.

Los campeones defensores se encontraron con un rival bien ordenado en todas las líneas y, además, ofensivo.

Al minuto 1 Aleksandr Golovin se metió al área, centró para que Folarin Balogun sacara un cabezazo, imposible para Matvei Safonov.

Los visitantes buscaron por todos los medios recomponer el paso, pero Monaco fue contundente y al 18’ amplió la ventaja, de nueva cuenta por conducto de Balogun.

PSG encontró una oportunidad de oro para recortar distancias al 22’. Wout Faes derribó a Khvicha Kvaratskhelia dentro del área, lo que resultó en una pena máxima. Sin embargo, Philipp Köhn rechazó el cobro de Vitinha.

Los de casa no aprovecharon el esfuerzo de su arquero, pues una serie de errores defensivos resultaron en el ansiado tanto visitante. Désiré Doué, quien había ingresado al 27’ por el lesionado Ousmane Dembélé, recibió un pase de Bradley Barcola y, sin pensarlo, disparó al arco para el 2-1, al 29’.

Antes del descanso, Achraf Hakimi igualó los cartones gracias a un rebote que le quedó a modo.

El complemento se antojaba interesante, hasta que Golovin entró con fuerza desmedida sobre Vitinha y se ganó la tarjeta roja. A partir de ese momento solo hubo un equipo en el terreno de juego.

PSG apretó el paso con la firme convicción de capitalizar su superioridad numérica y lo consiguió. Warren Zaïre-Emery encontró a Doué dentro del área y el delantero no dudó en disparar. Y concretar la remontada al 67’.

Aunque los visitantes intentaron aumentar su ventaja, Monaco soportó los embates del rival y mantuvo el 2-3 hasta el silbatazo final.

El partido de vuelta se jugará el próximo 25 de febrero en el Parque de los Príncipes.