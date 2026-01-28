Ousmane Dembélé falló un penal por tercera ocasión en su carrera

Redacción FOX Deportes

Ousmane Dembélé no es un especialista en penales; sin embargo, Vitinha le cedió el esférico en el duelo frente a Newcastle.

Corría el segundo 47 del partido de la Jornada 8 cuando Lewis Miley cometió una mano dentro del área y el central, tras revisión en el VAR, concedió la pena máxima.

El francés pidió el balón y lo colocó en el manchón. Su cobro no tuvo ni la potencia ni la colocación idóneas y Nick Pope consiguió rechazarlo con un lance hacia el poste izquierdo.

Ousmane Dembélé is your 2025 Men's Ballon d'Or winner 🏆 pic.twitter.com/qAapBotgmc — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 22, 2025

Fue apenas el tercer fallo en la carrera del ganador del Ballon d’Or, luego de errar en 2021 contra el Cornellà, en la Copa del Rey defendiendo al Barcelona, y frente al Angers, en agosto de 2025, en la Ligue 1.

En cambio, Dembélé ha acertado en seis ocasiones: