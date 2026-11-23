Héctor Cantú

El Napoli se juega buena parte de su futuro en la Champions League ante el Manchester City, un rival que se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza en los últimos años.

Los antecedentes recientes favorecen al equipo inglés, que ha conseguido imponerse en los últimos enfrentamientos entre ambos clubes.

El duelo más reciente se disputó la temporada pasada, también en la fase de liga de la Champions League, con una victoria por 2-0 para el Manchester City.

Erling Haaland hace historia en medio del tropiezo del Manchester City

Una nueva derrota dejaría al Napoli al borde de la eliminación, luego de sumar apenas una victoria y tres descalabros en sus primeros cuatro compromisos de la presente edición.

La visita a territorio inglés representa un desafío adicional, pues el Manchester City solamente ha perdido uno de sus últimos seis encuentros como local en la Champions League.

Además, el Napoli nunca ha conseguido una victoria en Inglaterra en competiciones oficiales de la UEFA, con un balance de ocho partidos sin ganar.

Napoli comenzó a corregir el camino en la Serie A

Su tropiezo más reciente ante un club inglés fue frente al Arsenal, que se impuso por la mínima diferencia. Con ese resultado, el conjunto italiano acumuló cuatro encuentros consecutivos sin vencer a rivales de Inglaterra, tres de ellos sin conseguir una sola anotación.

Ahora, el Napoli tendrá que romper con sus antecedentes negativos y recuperar su mejor versión para buscar una victoria que le permita mantener vivas sus aspiraciones en la Champions League.