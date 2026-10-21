Roma remontó ante Napoli y mantuvo el invicto en la Serie A

Oscar Sandoval

Roma vino de atrás para empatar 3-3 con Napoli en un partidazo y mantener el invicto en la Serie A después de ocho jornadas. Los ‘Azzurri’ tomaron una ventaja de dos goles, pero el conjunto romano reaccionó en la segunda mitad y rescató un punto al minuto 89 cuando la derrota parecía inevitable.

El conjunto visitante resistió la presión inicial y generó una de las primeras oportunidades, pero Alex Meret atajó un disparo de Donyell Malen dentro del área. Napoli respondió con una espectacular chilena de Zambo Anguissa para abrir el marcador y poner contra las cuerdas a ‘La Loba’, que no encontró la forma de reaccionar antes del descanso.

La segunda mitad fue un auténtico intercambio de golpes, con cinco anotaciones que transformaron por completo el partido. Scott McTominay amplió la ventaja al minuto 48, pero Roma apeló al orgullo y comenzó una remontada que parecía imposible.

Matías Soulé recortó distancias al 69 y encendió la reacción visitante. Apenas cinco minutos después, Leonardo Balerdi igualó el marcador para devolverle la vida a la Roma. Sin embargo, Napoli recuperó la ventaja al 82 y parecía tener los tres puntos asegurados, pero todavía faltaba el último golpe.

Balerdi apareció al minuto 89 para firmar su doblete y rescatar un empate que parecía perdido. Roma sobrevivió a una desventaja de dos goles, reaccionó dos veces y salió de Nápoles con el invicto intacto. ‘La Loba’ demostró que no se rinde y Napoli dejó escapar una victoria que tuvo a su alcance.