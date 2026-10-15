El peor arranque del Napoli en 17 años

EFE

El Napoli encajó cuatro derrotas en sus ocho primeros partidos de la temporada, un balance que no se producía desde la campaña 2009-2010, cuando el equipo dirigido por Roberto Donadoni perdió cuatro de sus siete primeros encuentros.

En Europa, además, acumuló ocho derrotas en sus últimos nueve partidos de la Champions League. Su último triunfo en el torneo se remonta al 5 de octubre de 2022.

La derrota por 3-1 ante el Villarreal en la Champions agravó el inicio de curso del conjunto de Massimiliano Allegri, que todavía no sumó puntos en la competición europea y solo marcó un gol en las dos primeras jornadas.

Los delanteros del Napoli marcaron cinco de los once goles del equipo en ese inicio de temporada, pese a la importante inversión realizada para reforzar esa línea.

La Champions League rompe récord de goles ¡en una sola jornada! La UEFA contabilizó casi 80 tantos entre los dos días de competición en la segunda fecha

A los resultados se sumó la tensión mostrada por varios jugadores durante el encuentro ante el Villarreal, en el que se produjeron gestos de descontento entre compañeros.

El Napoli debe sumar al menos 11 puntos en las seis jornadas restantes de la Liga de Campeones para aspirar a terminar entre los 24 primeros.

Antes de regresar a la competición europea, el conjunto napolitano visitará el sábado al Venezia en la Serie A.

El Napoli alternó triunfos ante el Génova, el Bolonia y el Frosinone con derrotas frente al Como y el Inter, además de empatar ante el Fiorentina.