La Champions League rompe récord de goles ¡en una sola jornada!

Héctor Cantú

La segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27 estableció un nuevo récord de goles en una misma fecha, con 78 anotaciones en 18 partidos.

De acuerdo con las cifras publicadas por la UEFA en su sitio oficial, el registro superó los 69 tantos conseguidos durante la primera jornada de la presente temporada.

En nueve de los 18 encuentros se marcaron cinco o más goles, mientras que el enfrentamiento entre LASK y Liverpool fue el más espectacular, con nueve anotaciones.

La mayor goleada de la jornada fue protagonizada por el Aston Villa, que aplastó 6-0 al Fenerbahçe.

La Roma vuelve a marcarle gol al Real Madrid 18 años después

Por su parte, los encuentros con menos anotaciones fueron las victorias 1-0 del RB Leipzig sobre el PSV Eindhoven y del Bodø/Glimt frente al Borussia Dortmund.

Hasta entonces, el récord pertenecía a la tercera jornada de la temporada 2025/26 cuando se registraron 71 goles.

El Paris Saint-Germain, líder provisional de la competición, también destaca como el equipo más goleador después de dos partidos, con 10 tantos. Le sigue el Barcelona, que acumula nueve anotaciones.