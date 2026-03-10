Mensaje de advertencia de Pep Guardiola al Real Madrid

EFE

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que su equipo llega “mejor que la pasada temporada”, cuando fue eliminado por el Real Madrid en la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones que afrontó con importantes bajas por lesión.

“Llegamos mejor que la pasada temporada, con bastantes bajas. Llegar a semifinales o a la final sin ser cómo eres no puede ser, aunque puedes tener suerte. Tienes que ceñirte a tu esencia, a lo que eres, y pensar que mereces estar en la siguiente ronda. Si somos nosotros mismos y nos eliminan, felicitaremos al rival y lo intentaremos el año que viene”, dijo en rueda de prensa.

Una visita al Bernabéu este miércoles en la que les pide a sus jugadores que sean fieles a su estilo de juego.

“Las emociones aparecen cuando juegas mal o el oponente juega mejor. No es la primera vez que estamos aquí, hemos venido muchas veces. Las emociones en esta competición son muy importantes. Tienes que enfrentarte al partido, mirar al oponente a los ojos e ir a por ellos. La clave es ser fiel a lo que eres cuando juegas en un gran estadio, sabiendo que esto es un partido a 180 minutos”, analizó.

“Cuando jugamos en Anfield, Old Trafford, Emirates, Camp Nou, en Múnich… Hay que darlo todo. Es mejor estar aquí que no estar. Prefiero venir a jugar a este estadio a jugar los octavos porque eso significa que estamos en la élite de Europa. Hace 12 o 15 años no estábamos aquí. Esto es experiencia de cara al futuro y vamos a darlo todo para que el martes que viene sigamos escribiendo nuestra historia”, continuó.