Luis Enrique, un devorador de gigantes europeos

Héctor Cantú

El entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, enfrentará otro gran reto en su carrera cuando se enfrente al Bayern Munich en las semifinales de la UEFA Champions League.

Si alguien tiene un historial ante equipos de alto calibre en el futbol europeo, es precisamente Luis Enrique, quien dirigió su primer partido de Champions League doce años atrás ante el Apoel.

El Bayern ya fue superado por Luis Enrique y sus compañeros lo derrotó en las semifinales de ida por 3-0 también a cargo del Barcelona justamente en la fase de semifinales.

La Juventus también se une a la lista de grandes europeos conquistados por la mano de Luis Enrique, justamente en la final de la Champions League en la edición 2015.

En la campaña siguiente, bajo su tutela derrotó en los juegos de octavos de final al Arsenal para después sucumbir ante el Atlético de Madrid que llegaría a la final.

Ya como entrenador del PSG, su buena mano también tuvo buenos dividendos, derrotando al Barcelona por 4-1 en los cuartos de final.

Luis Enrique, del desconsuelo al éxtasis con su equipo

En el 2025, el Manchester City se unió a su lista de víctimas en la fase de grupos cuando lo derrotó por 4-2.

Posteriormente, en los octavos de final goleó 5-1 al Liverpool en los octavos de final; en las semifinales echó al Arsenal en semifinales y finalmente venció por goleada de 5-0 al Inter.

En esta nueva edición el PSG de Luis Enrique ya superó a al Atalanta, Tottenham, Chelsea y Liverpool en los dos juegos.

Luis Enrique intentará mantener su buena mano ante el Bayern Munich con el deseo de regresar a una final por la Champions League.