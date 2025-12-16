Luis Enrique no tuvo competencia y es el mejor técnico del mundo

Oscar Sandoval

Luis Enrique se coronó este martes como el mejor técnico del mundo luego de recibir al premio The Best por parte de la FIFA, su temporada con Paris Saint-Germain fue ejemplar y pasará a la historia del club que entró al selecto grupo de ganadores del triplete en el futbol europeo.

Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Mikel Arteta, Hans Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez, Arne Slot y Javier Aguirre no pudieron imponerse a Luis Enrique que llegó como gran favorito tras un año de ensueño al frente de PSG, sus rivales consiguieron un futbol vistoso y títulos importantes, pero ninguno estuvo a la altura del español quien arrasó en Europa.

El técnico toma la estafeta de Carlo Ancelotti quien ganó el reconocimiento en 2024 y se suma a una lista que integran Claudio Ranieri, Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel y Lionel Scaloni.

Luis Enrique no acudió a la gala de la FIFA, ya que PSG enfrenta este miércoles a Flamengo en la final de la Copa Intercontinental y el técnico busca un título más para confirmar que es el mejor del mundo.