La entrega del premio FIFA The Best está a la vuelta de la esquina

Redacción FOX Deportes

Los ganadores y ganadoras de las distintas categorías nominados a los premios The Best de la FIFA se conocerán el próximo 16 de diciembre durante un acto especial que se retransmitirá en directo en la web de la FIFA desde Doha, Catar. The winners of The Best FIFA Football Awards 2025 will be revealed at a special event in Doha, Qatar on Tuesday, 16 December 2025.



Find out more and where to watch 👇 — FIFA (@FIFAcom) December 14, 2025

La celebración de la gala se realizará previo al partido de la Copa Intercontinental que disputarán Paris Saint-Germain y Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali. Antes, y mediante vídeos publicados en los portales de la FIFA y en redes sociales, se darán a conocer también los premios a la mejor afición o aficionado, guardametas y goles, así como el premio Fair Play.

Entre los nominados al premio The Best masculino destacan los azulgrana Lamine Yamal, Pedri y Rapinha; el madridista Kylian Mbappé o los jugadores del actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Achraf Hakimi, mejor jugador de África en 2025, entre otros.

Todos los ganadores de The Best 2024

Además, en categoría femenina están nominadas las futbolistas del Barcelona Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Alexia Putellas o la española Mariona Caldentey, campeona de Europa con el Arsenal.

Entre otras categorías, también se entregará el premio al Mejor Entrenador, al que optan Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

Asimismo, los diferentes ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.