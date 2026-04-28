Luis Enrique se rinde a su equipo y al Bayern Munich: "Nunca había visto un partido así"

EFE

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que nunca había vivido un partido con la intensidad que la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich (5-4).



"Hemos demostrado el tipo de equipos que somos. Nunca había visto un partido con esta intensidad y estas ganas de ganar. Los aficionados de los dos equipos tienen que estar contentos por este espectáculo", aseguró el entrenador español en la televisión oficial. El PSG fue capaz de hacerle 'una manita' al Bayern Munich

"Físicamente el ritmo no ha caído y por ello hay que felicitar a los jugadores", agregó.



Luis Enrique lamentó que su equipo dejara escapar una renta de tres goles: "Ellos han corrido muchos riesgos y han mostrado que pueden dar un gran nivel".

Los cinco minutos que rescataron al Bayern Munich del abismo

"Ha sido un partido muy difícil y la vuelta lo será también. Esta es solo la tercera derrota que sufren en toda la temporada. Estamos contentos por ello. Los dos equipos han mostrado su personalidad", comentó.