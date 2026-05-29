Los goles o la defensa; ¿quién ganará esta Champions League?

Héctor Cantú

La final de la UEFA Champions League en su edición 2026 enfrentará al equipo con la mejor ofensiva del torneo y a la mejor defensiva, un ingrediente que adereza la gran final por la Orejona.

El PSG fue una aplanadora en esta temporada. En la fase regular marcó 21 goles a los que sumó los 18 tantos de la fase eliminatoria, los cuales llevaron el sello de su referente, Khvicha Kvaratskhelia.

El Arsenal, por su parte, asentó su etiqueta de líder indiscutible e invicto en una defensa sólida que apenas concedió 4 goles en la primera ronda. Ya en fase eliminatoria recibió dos goles más, en octavos de final y en semifinales, dejando un registro fantástico sobre la cancha.

Ambos equipos buscan volver a levantar el título continental. Mientras el PSG intenta inscribir su nombre entre los equipos que han logrado un doblete de manera consecutiva, los ‘Gunners’ quieren romper su sequía de dos décadas sin levantar la copa.

El partido por el título tendrá sabor de revancha, pues ambos equipos se vieron las caras el torneo anterior en la fase de semifinales, instancia donde el PSG salió airoso tras vencer 3-1 a su rival en turno en el marcador global.

Esta será la primera vez en la historia que dos técnicos de la misma nacionalidad (española) disputen la final de una UEFA Champions League, enfrentamiento que quedará enmarcado en el césped del Puskás Aréna, inmueble que en el pasado recibió tres finales del torneo.