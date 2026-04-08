Los 5 momentos de los cuartos de final de ida de la Champions League

Karla Villegas Gama

Manuel Neuer firmó una actuación histórica ante el Real Madrid: ningún arquero había logrado 9 salvadas en un duelo de eliminación directa en el Santiago Bernabéu.

Max Dowman se convirtió en el jugador más joven en disputar un encuentro de cuartos de final, o una instancia superior, con apenas 16 años y 97 días.

Julián Álvarez llegó a 9 goles en esta edición de la Champions, estableciendo el mejor registro de un jugador del Atlético de Madrid en una sola temporada del torneo; además, su gol fue el primero de tiro libre que encaja el Barcelona el torneo después de 19 años.

Pau Cubarsí es el primer jugador del Barcelona que se va expulsado en temporadas consecutivas del torneo en fase de eliminación directa, tras ver la roja en octavos ante Benfica en 2024/25 y en cuartos frente al Atlético en esta campaña.

Khvicha Kvaratskhelia ha marcado en 4 partidos consecutivos y llegó a 13 goles en el torneo, igualando una racha que no se veía desde 2022, cuando Kylian Mbappé hizo lo propio.