Los 5 momentos de las semifinales de vuelta de la Champions League

Karla Villegas Gama

El Arsenal clasificó a una final europea por primera vez desde 2006: 20 años de espera que igualan la sequía más larga para un club inglés, compartida con el Liverpool.

Arsenal ha disputado 225 partidos sin haber ganado el torneo; ningún otro equipo ha jugado tanto esta competencia sin levantar el trofeo.

Khvicha Kvaratskhelia es el único jugador que ha marcado o asistido en siete apariciones consecutivas en fase de eliminación directa.

Paris Saint-Germain se convirtió en el tercer club en marcarle seis goles al Bayern Munich en una eliminatoria a doble partido, después de Dynamo Dresden y Real Madrid.

El PSG es el décimo equipo en la historia del torneo que alcanza la final de forma consecutiva y el único club francés en lograrlo.