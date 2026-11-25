Karla Villegas Gama

Kylian Mbappé llegó a 75 goles en la Champions League, convirtiéndose en el quinto jugador en alcanzar esa cifra y en el segundo más joven en lograrlo, detrás de Lionel Messi.

Ivan Perisic es el jugador de mayor edad que marca de penalti en la historia del torneo, con 37 años y 295 días.

El Como es el primer equipo italiano en comenzar con cuatro victorias consecutivas desde que la Sampdoria hizo lo propio en 1991.

Anthony Gordon se convirtió en el primer jugador en marcar seis goles como visitante en un mismo país durante un año natural: hizo cuatro frente al Qarabag y dos ante el Sabah, ambos de Azerbaiyán.

Alisson Becker es el primer portero del Liverpool en registrar una asistencia en la historia de la Champions.