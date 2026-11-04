Los 5 momentos de la Jornada 4 de la Champions League

Karla Villegas Gama

Lamine Yamal se convirtió en el jugador con más goles en el torneo antes de cumplir 20 años, con 14, superando a Kylian Mbappé y Erling Haaland.

El PSG marcó cuatro goles frente al Villarreal en apenas 16 minutos y dos segundos, estableciendo el récord como el equipo que lo logra más rápido.

Matheus Cunha es el primer jugador en la historia del torneo en provocar un penalti, marcar un gol y ser expulsado en el mismo encuentro.

El Fenerbahçe rompió una sequía de 18 años sin ganar en la Champions tras vencer 3-2 al Liverpool. Además, junto con el Galatasaray, protagonizó la primera jornada en la historia de la competencia en la que dos equipos turcos consiguieron victorias.

El Como goleó 9-1 al Lens e igualó la mayor diferencia de goles en la historia de la Champions. Además, se convirtió en el primer equipo italiano en marcar nueve tantos en un partido de competencia europea y en el primero en alcanzar esa cifra como visitante en la Champions desde 1971.