Fenerbahçe frenó a Liverpool en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Liverpool sufrió su primera derrota en la Champions League después de caer 3-2 ante Fenerbahçe en un partido que llegó a tener dos veces en sus manos. Un cabezazo de Vedat Muriqi completó la remontada del conjunto turco y terminó con el paso perfecto de los ‘Reds’ en el torneo.

El conjunto inglés llegó a Turquía con tres victorias en tres jornadas, pero volvió a exhibir problemas defensivos que terminaron por costarle los tres puntos. Liverpool ha recibido 10 goles en cuatro partidos en Europa y la fragilidad de su defensa comienza a pasar factura.

Los ‘Reds’ golpearon primero con un tanto del joven Nyoni, quien marcó su primer gol con el club después de conectar un disparo que se desvió en un defensor. Sin embargo, la ventaja apenas duró cuatro minutos. Kahveci estrelló un remate en el larguero y, en la siguiente jugada, Mason Greenwood encontró el empate con otro disparo desviado que dejó sin oportunidad a Alisson Becker.

Kadıköy’de hepimizi yerimizden fırlatan o gol! ? pic.twitter.com/AgVK2asSpY — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 4, 2026

Liverpool reaccionó y tomó el control del encuentro. Bradley Barcola, Virgil van Dijk y Víctor Muñoz tuvieron oportunidades para marcar, pero fue Alexander Isak quien le dio la ventaja a los visitantes. El delantero terminó con una sequía de tres años sin marcar en la Liga de Campeones y parecía encaminar la cuarta victoria consecutiva del conjunto inglés.

La alegría duró apenas cuatro minutos porque Cody Gakpo cometió un error al intentar despejar un balón en el primer poste y terminó habilitando a Archie Brown, quien apareció completamente solo para marcar el 2-2 al 73.

Liverpool todavía intentaba recuperarse del golpe cuando los turcos volvieron a castigar sus errores. Vedat Muriqi, recién ingresado al terreno de juego, se elevó por encima de tres defensores y conectó un cabezazo para firmar el 3-2 definitivo a 11 minutos del final, celebrar su primer gol en el torneo y completar la remontada de Fenerbahçe.