Arsenal le ganó a Liverpool y es el nuevo líder de la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal dio un golpe de autoridad en Anfield y se adueñó del liderato de la Premier League después de vencer 1-0 a Liverpool. Un gol de Kai Havertz al minuto 16 fue suficiente para que los ‘Gunners’ conquistaran tres puntos de oro y aprovecharan el tropiezo del Manchester City para comenzar una nueva defensa del título.

El conjunto londinense no dejó escapar la oportunidad de tomar la cima y mostró personalidad ante uno de los rivales más exigentes del campeonato. Arsenal golpeó primero y después apostó por su solidez defensiva para proteger la ventaja, resistiendo la presión de un Liverpool que intentó reaccionar, pero nunca encontró la fórmula para romper el orden de los visitantes.

El partido comenzó a inclinarse a favor de Arsenal después de un error de Liverpool en la salida. Los ‘Gunners’ recuperaron el balón y construyeron una jugada que terminó con un centro raso desde la banda derecha. Kai Havertz apareció en el segundo poste y no perdonó para marcar el 1-0 al minuto 16.

KAI AT THE BACK POST! ?



Declan Rice’s cross finds Kai Havertz who makes no mistake.



? 0-1 ? (16) pic.twitter.com/79z34YHilm — Arsenal (@Arsenal) November 1, 2026

La defensa de Arsenal volvió a demostrar por qué es una de las principales fortalezas del equipo. Los visitantes neutralizaron a Alexander Isak y compañía, mientras que el mediocampo controló los espacios y dificultó las conexiones ofensivas de los ‘Reds’. Los locales tuvieron dificultades para generar peligro sobre la portería de David Raya, aunque Florian Wirtz estuvo cerca de empatar con un disparo que se estrelló en el travesaño.

Liverpool adelantó líneas durante la segunda mitad y buscó el empate con insistencia, pero Arsenal resistió y terminó por cerrar los espacios. Los ‘Gunners’ echaron el cerrojo y consiguieron una victoria que tiene un valor especial después de volver a ganar en Anfield después de 14 años y contar con tres puntos de ventaja sobre Manchester City.