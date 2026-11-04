Como aplastó a Lens y firmó una noche histórica en la Champions League

Oscar Sandoval

Como hizo historia en la Champions League después de aplastar 9-1 a Lens en una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del club. Firmó la mayor goleada de su historia en la competición y dio un golpe de autoridad que los colocó en la cuarta posición de la tabla, por encima de equipos como Barcelona y Manchester City.

A historic night in Lens! ⏹️ pic.twitter.com/P1OqwQzZxh — Como1907 (@Como_1907) November 4, 2026

Cuesta creer que Como esté disputando su primera temporada en la Liga de Campeones porque está firmando un debut extraordinario y no se intimida ante ningún rival. Ya pasó por encima de Leipzig y Manchester United como local, y ahora convirtió su visita a Lens en una auténtica exhibición ofensiva que confirma su gran momento en Europa.

Anastasios Douvikas abrió el marcador al minuto siete y amplió la ventaja al 32, pero el futbol de Como no se entiende sin Nico Paz. El argentino apareció al minuto 40 para firmar el 3-0 y, al inicio de la segunda mitad, asistió a Lucas Da Cunha que marcó el cuarto. Los italianos dominaban a placer y todavía tenían muchos goles por celebrar.

Los ‘Lariani’ no quitaron el pie del acelerador y castigaron sin piedad a un Lens completamente superado. Marc-Oliver Kempf anotó el 5-0 al minuto 53 y Douvikas completó su hat-trick apenas cuatro minutos después. El conjunto francés estaba hundido y no encontró la fórmula para detener una ofensiva que convirtió prácticamente cada oportunidad en una amenaza.

Mattia Liberali se sumó a la fiesta goleadora al minuto 62 y Ruben Aguilar descontó para Lens tres minutos después, pero Como todavía tenía hambre de goles.

Martin Baturina apareció al 69 y Matteo Papaccioli completó el histórico 9-1 de los ‘Lariani’ que no solo consiguieron la mayor goleada de su historia en Europa, si no que se colaron entre los mejores de la Liga de Campeones.