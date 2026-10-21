Los 5 momentos de la Jornada 3 de la Champions League

Karla Villegas Gama

El Sabah es el primer equipo en la historia del torneo que presenta un XI inicial con jugadores de 11 nacionalidades distintas en 3 partidos consecutivos.

El gol de Matteo Politano, a los 54 segundos, es el más rápido que ha hecho un jugador del Napoli en la Champions.

Barcelona es el primer equipo en la historia del torneo que alinea a 4 adolescentes como titulares en un partido contra el vigente campeón.

A los 22 años y 43 días, Nico Paz es el argentino más joven en participar directamente en tres goles (2 tantos, 1 asistencia) en un partido de la Champions desde que Lionel Messi hiciera lo propio en abril de 2009, a los 21 años.

Con 32 años y 72 días, Bernardo Silva es el jugador extranjero con más edad que marca su primer gol con el Real Madrid en la Champions.