Napoli sufrió, pero consiguió su primera victoria en Champions

Redacción FOX Deportes

Napoli derrotó 4-3 a Bodø/Glimt en la tercera jornada de la Champions League y consiguió su primera victoria en el torneo continental. Un doblete de Scott McTominay, un gol de Matteo Politano y un tanto en propia puerta de Odin Bjørтуft le permitieron imponerse en un partido lleno de emociones.

Los ‘Azzurri’ golpearon desde el primer minuto, cuando Leonardo Spinazzola mandó un centro al área y Matteo Politano apareció desde atrás para abrir el marcador sin darle oportunidad de reaccionar al portero Nikita Haikin. Sin embargo, Bodø/Glimt respondió al 26 por medio de Jens Petter Hauge, quien aprovechó una asistencia de Patrick Berg para igualar el encuentro.

Napoli recuperó la ventaja después de una combinación entre Scott McTominay y Kevin De Bruyne. El belga habilitó al escocés dentro del área y este remató de primera para superar a Haikin, quien alcanzó a tocar el balón, pero no pudo evitar el 2-1.

El conjunto noruego reaccionó durante la segunda mitad y comenzó a encontrar espacios en la defensa italiana. Andreas Helmersen consiguió el empate al minuto 63 después de una jugada colectiva en la que participó Sondre Brunstad Fet, quien sumó su segunda asistencia de la noche.

McTominay volvió a aparecer para devolverle la ventaja al Napoli. De Bruyne abrió el juego hacia Politano, quien recortó y mandó un centro al segundo poste para que el escocés marcara el 3-2 con un potente cabezazo. Al minuto 88, Giovane provocó el cuarto tanto con un disparo que Odin Bjørтуft desvió hacia su propia portería.

Bodø/Glimt no bajó los brazos y Sondre Brunstad Fet marcó el 4-3 al 90+4 con un cabezazo prácticamente sobre la línea de gol. Sin embargo, el esfuerzo del conjunto noruego no alcanzó para evitar la derrota y Napoli terminó sufriendo más de lo esperado para conseguir sus primeros tres puntos en la Champions League.