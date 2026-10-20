El Barcelona no estuvo en su máximo nivel y Hansi Flick explica por qué

EFE

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, aseguró que a su equipo le faltó algo de frescura en el duelo de Liga de Campeones en el que este martes perdió por 4-2 contra el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.



"No quiero que parezca una excusa, pero los errores llegan porque a veces no estás fresco. Lo que ha hecho el equipo estos últimos quince días es increíble, pero ha costado mucha energía, con y sin balón", afirmó el técnico, quien dijo que también se vieron afectados por el incidente de vuelo del pasado sábado, cuando se vieron obligados a quedarse a dormir en Sevilla por el temporal: "No es la mejor recuperación".

? Hansi Flick analiza el #PSGBarça: "Ha sido un partido fantástico para los aficionados" "He visto cosas que me han gustado, pero también otras que tenemos que mejorar. Lo analizaremos y lo haremos mejor" https://t.co/px3fWkXgMt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 20, 2026

"Eso puede explicar por qué no estuvimos a nuestro máximo nivel", aseguró el técnico, que indicó que pese a todo vio cosas positivas en el equipo y aseguró que "hay que analizar lo que pasó para corregir errores".



El técnico también lamentó las bajas de Eric García y Jules Koundé y reconoció que dejó a Rodri en el banquillo pensando en el 'clásico' del domingo contra el Real Madrid.



"¿Para qué ocultarlo? Ha jugado mucho con la selección y con nosotros en los últimos partidos tras el parón. Hablé con él esta mañana y le dije que tomaríamos esa decisión", señaló.



"Pero creo que Bernal ha jugado bien, creo que ha hecho un buen partido y que la decisión ha sido la adecuada. Espero que Rodri recupere y esté fresco para el domingo", indicó.

Gracias, culers, por vuestro apoyo en París ? https://t.co/xcnuwWpRf8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 20, 2026

Flick reconoció que su equipo "cometió muchos errores", consideró que hicieron un buen tiempo y que en el segundo "hubo cosas mejorables".



Reconoció que el PSG es un gran rival que crea muchas ocasiones, alabó la actuación de Joan García y reconoció que tras el tercer gol de los franceses su equipo bajó los brazos, lo que les permitió conseguir el cuarto.



Restó importancia a la derrota porque "los títulos se ganan en mayo" y aseguró que pese a todo fue "un buen test para el equipo, que demostró cosas buenas y mucho potencial"