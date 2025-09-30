Los 5 momentos de la Jornada 2 de la Champions League

Karla Villegas Gama

Con su hat-trick ante Kairat, Kylian Mbappé igualó a Filippo Inzaghi como los futbolistas con más tripletes fuera de casa, con un total de tres.

Thibaut Courtois es el segundo portero del Real Madrid que asiste un gol en toda la historia de la competencia, desde que Santiago Cañizares hiciera lo propio frente al Olympiacos en 1997.

Chelsea y Club Brugge jugaron con sus XI iniciales más jóvenes en la historia del torneo. Ambos con un promedio de edad de 24 años.

Lautaro Martínez se convirtió en el primer jugador del Inter que marca en siete temporadas diferentes de la Champions.

El Paris Saint-Germain es el único equipo que le ha ganado 3 veces consecutivas al Barcelona, como visitante, en competencias europeas.