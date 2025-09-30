Con muy poco, Chelsea volvió a ganar en la Champions League

Karla Villegas Gama

Chelsea corrió con suerte en la Jornada 2 de la Champions League y, con complicaciones, derrotó 1-0 al Benfica.

Los ‘Blues’ arrancaron con energía el encuentro, con llegadas de peligro y aprovechando su velocidad por las bandas.

Al minuto 18 el esfuerzo les dio dividendos, cuando Alejandro Garnacho sacó un centro poderoso; Richard Ríos sacó la pierna para rechazar, pero en cambio mandó el esférico al fondo de las redes.

Un autogol, el primer tanto del Chelsea después de dos años y medio

Los de Enzo Maresca buscaron repetir la dosis por ambos flancos aunque sin éxito, de hecho poco a poco se fueron diluyendo.

En el complemento, las ‘Águilas’ tomaron el control del partido y estuvieron cerca de igualar el marcador con llegadas de peligro de Vangelis Pavlidis; sin embargo, no pudo concretar.

La defensa ‘Blue’ se multiplicó y detuvo el embate de los portugueses en los últimos 10 minutos del encuentro.

Así, Chelsea logró su primer triunfo del torneo, luego de haber caído 3-1 con Bayern Munich en la Jornada 1.