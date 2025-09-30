Karla Villegas Gama
Con muy poco, Chelsea volvió a ganar en la Champions League
Los 'Blues' consiguieron tres puntos en el torneo por primera vez desde 2023.
Chelsea corrió con suerte en la Jornada 2 de la Champions League y, con complicaciones, derrotó 1-0 al Benfica.
Los ‘Blues’ arrancaron con energía el encuentro, con llegadas de peligro y aprovechando su velocidad por las bandas.
Al minuto 18 el esfuerzo les dio dividendos, cuando Alejandro Garnacho sacó un centro poderoso; Richard Ríos sacó la pierna para rechazar, pero en cambio mandó el esférico al fondo de las redes.
Los de Enzo Maresca buscaron repetir la dosis por ambos flancos aunque sin éxito, de hecho poco a poco se fueron diluyendo.
En el complemento, las ‘Águilas’ tomaron el control del partido y estuvieron cerca de igualar el marcador con llegadas de peligro de Vangelis Pavlidis; sin embargo, no pudo concretar.
La defensa ‘Blue’ se multiplicó y detuvo el embate de los portugueses en los últimos 10 minutos del encuentro.
Así, Chelsea logró su primer triunfo del torneo, luego de haber caído 3-1 con Bayern Munich en la Jornada 1.
Richard Ríos puts it into his own net to hand Chelsea the opener 😅 pic.twitter.com/SbULj7ajfi— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 30, 2025
