Publicación: martes 30 de septiembre de 2025

Karla Villegas Gama

Con muy poco, Chelsea volvió a ganar en la Champions League

Los 'Blues' consiguieron tres puntos en el torneo por primera vez desde 2023.

Chelsea corrió con suerte en la Jornada 2 de la Champions League y, con complicaciones, derrotó 1-0 al Benfica.

Los ‘Blues’ arrancaron con energía el encuentro, con llegadas de peligro y aprovechando su velocidad por las bandas.

Al minuto 18 el esfuerzo les dio dividendos, cuando Alejandro Garnacho sacó un centro poderoso; Richard Ríos sacó la pierna para rechazar, pero en cambio mandó el esférico al fondo de las redes.

Un autogol, el primer tanto del Chelsea después de dos años y medio

Los ingleses recibieron al Benfica en Stamford Bridge.
Alejandro garnacho metió un centro venenoso.
La defensa y el arquero no pudieron hacer nada
El esférico terminó al fondo de las redes
Richard Ríos metió la pierna para rechazar, pero en cambio sacó un autogol.
Fue el primer tanto del Chelsea en la competencia desde el penal que convirtió Kai Havertz en abril de 2023.
Benfica había contenido correctamente a los 'Blues' hasta que sucedió el autogol en el minuto 18.

Los de Enzo Maresca buscaron repetir la dosis por ambos flancos aunque sin éxito, de hecho poco a poco se fueron diluyendo.

En el complemento, las ‘Águilas’ tomaron el control del partido y estuvieron cerca de igualar el marcador con llegadas de peligro de Vangelis Pavlidis; sin embargo, no pudo concretar.

La defensa ‘Blue’ se multiplicó y detuvo el embate de los portugueses en los últimos 10 minutos del encuentro.

Así, Chelsea logró su primer triunfo del torneo, luego de haber caído 3-1 con Bayern Munich en la Jornada 1.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS