Bayern Munich, el único equipo con paso perfecto en Europa

Oscar Sandoval

Ni Real Madrid, Liverpool, Napoli o Paris Saint-Germain, han podido iniciar el curso al mismo ritmo de Bayern Munich que luego de cinco jornadas cuenta todos sus partidos por victorias, una estadística que lo coloca un escalón por encima en las cinco mejores ligas de Europa.

No es lo mismo estar invicto que mantener el paso perfecto porque hay clubes como Barcelona, Borussia Dortmund, Crystal Palace o Cremonese que no conocen la derrota en este inicio de campaña, sin embargo, les falta para estar al nivel del conjunto ‘Bávaro’ que ha pasado por encima a todos sus rivales.

Cada competencia tiene sus dificultades, pero en Alemania hay un equipo que manda en la Bundesliga y que aprovecha tener la mejor plantilla para arrollar a quien se le ponga enfrente y después del histórico título invicto de Bayer Leverkusen, el ‘Gigante de Baviera’ ahora lo tiene como objetivo.

Bayern Munich intentará a largar la marca perfecta y alcanzar seis triunfos en fila la próxima jornada cuando reciba a Eintracht Frankfurt.