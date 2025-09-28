Milan le pegó a Napoli y sorprendió a todos en la Serie A

Oscar Sandoval

Milan venció 2-1 a Napoli que perdió el paso perfecto en San Siro ante un equipo que consolidó su buen momento con su cuarto triunfo consecutivo y la diferencia de goles de más seis lo dejó en lo más alto de la tabla, aunque con los mismos 12 puntos que los napolitanos y la Roma.

Milan aprobó con excelencia su primer examen parcial luego de medirse con las ideas claras ante el campeón que cayó por primera vez en la campaña, fue efectivo en las dos áreas y aguantó los últimos 30 minutos con uno menos para cortar una racha de dos derrotas ante los napolitanos.

Un gol tempranero de Alexis Saelemaekers a los dos minutos puso el partido a favor de los locales y la ventaja fue su arma. Mike Maignan se convirtió en figura cuando los ‘Azzurri’ más presionaban por el empate y sus atajadas fueron vitales para que Milan pudiera aumentar la ventaja.

Christian Pulisic anotó el 2-0 a los 31 minutos tras una buena jugada en equipo de los rojinegros que terminó con una asistencia de Youssouf Fofana para el ‘Capitán América’ quien suma tres goles en los últimos dos partidos.

Pervis Estupiñán vio la cartulina roja luego de sujetar a Giovanni Di Lorenzo dentro del área cuando el italiano estaba a punto de mandar el balón portería y Kevin De Bruyne recortó distancias para ponerle suspenso a la última media hora de juego.

Milan que aguantó y defendió para llevarse los tres puntos, expondrá por primera vez el liderato en otro duelo ante un rival directo, ya que la próxima jornada visitará Turín para enfrentarse a la Juventus que sigue invicto.