Las curiosidades de Kairat Almaty y los equipos que no conoces

Karla Villegas Gama

Se avecina una nueva edición de la Champions League y con ella un puñado de equipos nuevos en el certamen.

Aquí te presentamos algunos datos indispensables de Bodø/Glimt, Kairat Almaty, Qarabag, Pafos y Union Saint-Gilloise.

Bodø/Glimt Copyright: Reuters

Su nombre oficial es Fotballklubben Bodø/Glimt, se le conoce como ‘Rayo’ o ‘Superlaget’ y fue fundado en 1916, en la provincia de Nordland en Noruega. Llegó a la Primera División de su país en 1977 y la ha ganado en cuatro ocasiones: 2020, 2021, 2023 y 2024.

A nivel europeo su máximo logro ha sido llegar a las semifinales de la Europa League (2024/25), el primer club noruego que clasifica a la antesala del título en cualquier competencia continental. Además, goleó a la Roma (6-1) en casa, el Aspmyra Stadion, en la fase de grupos de la Conference League 2021/22.

Esta temporada jugará por primera vez la Champions League, en la que se medirá en casa a Manchester City, Juventus, Tottenham y Monaco; de visita enfrentará a Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Slavia Praga y Galatasaray.

Una de las peculiaridades es que sus aficionados apoyan al equipo cargando cepillos de dientes gigantes, pues en la década de los 70 los seguidores sostenían cepillos dentales de tamaño regular simulando que tenían un micrófono mientras cantaban en las gradas.

Kairat Almaty Copyright: Reuters

Oficialmente, Football Club Kairat, es un cuadro originario de Almaty, Kazajistán, y lleva por mote ‘Equipo de la Nación’. Fue fundado en 1954 con el nombre de Lokomotiv Alma-Ata, pero cambió a Urozhay (1955) y después a Kairat (1956). Actualmente juega en el Central Stadium, con capacidad para 23 mil aficionados.

Antes de la disolución de la Unión Soviética, jugó 24 temporadas en la Primera División de ese Estado. Actualmente participa en la Liga Premier de Kazajistán, la cual ha ganado en cuatro ocasiones: 1992, 2004, 2020, 2024.

En Europa ha tenido poca participación, primero porque la Unión de Futbol de Kazajistán se unió a la UEFA hasta 2002, a pesar de que el país se declaró independiente en 1991; después, porque su archirrival, el Astana (antes FC Lokomotiv), es el equipo más exitoso de la nación.

El Kairat Almaty buscó clasificarse para la fase de grupos de la Champions League en 2021 y no lo logró; en la Europa League corrió con la misma suerte de 2014 a 2021; finalmente jugó en la Conference League en 2021, pero quedó eliminado con récord de dos empates y cuatro derrotas.

En la presente edición de la Champions se medirán en casa a Real Madrid, Club Brugge, Olympiacos y Pafos; mientras que visitarán a Inter, Arsenal, Sporting de Portugal y Copenhagen.

Qarabag Copyright: Reuters

El Qarabağ Futbol Klubu fue fundado bajo el nombre de Məhsul (1951) y en 1987 tomó la denominación actual.

Aunque nació en Agdam, Azerbaiyán, la ciudad ha sufrido diversos problemas militares. Tras la primera guerra del Alto Karabaj, en 1993, el club migró a la capital, Bakú, y disputa sus partidos en la Azersun Arena, con capacidad para 5,800 aficionados.

Qarabag es uno de los miembros fundadores de la Liga Premier de Azerbaiyán, la cual ha levantado en 12 ocasiones desde su creación en 1992. Los ‘Atlılar, como se les conoce, son los máximos ganadores del certamen.

El cuadro azerbaiyano clasificó a la fase de grupos de la Champions League en la 2017/18, la primera vez que un equipo de su país llegó a dicha instancia. Además, es el club de su nación que más duelos europeos ha disputado: 134, con récord de 48 ganados, 35 empatados y 51 perdidos.

Esta campaña enfrentará en casa a Chelsea, Eintracht Frankfurt, Ajax y Copenhagen; mientras que visitarán a Liverpool, Benfica, Napoli y Athletic de Bilbao.

Pafos Copyright: Reuters

El Pafos Football Club fue fundado en 2014 en Chipre, tras la unión de dos instituciones: AEP Paphos y AEK Kouklia. Actualmente juega en la Primera División, la cual ha ganado una vez (2024/25).

La campaña pasada tuvo su primera experiencia en competencias europeas, tras clasificar a la Conference League. En la fase de liga consiguió tres victorias, un empate y dos derrotas, suficiente para avanzar a los playoffs donde se impusieron a Omonia. En los octavos de final cayeron frente a Djurgården de Suecia.

Este año debutarán en la Champions League y recibirán a Bayern Munich, Villarreal, Slavia Praga y Monaco; mientras que visitarán a Chelsea, Juventus, Olympiacos y Kairat Almaty.

Su peculiar logo incluye el rostro de Evagoras Pallikaridis, un miembro de la Organización Nacional de Combatientes Chipriotas (EOKA, por sus siglas en griego) que luchó contra el dominio británico en Chipre (1955-1959). Pallikaridis tenía 19 años cuando fue arrestado y ejecutado por transportar armamento para el EOKA, el revolucionario más joven en morir a manos de las autoridades británicas.

Union Saint-Gilloise Copyright: Reuters



El Royale Union Saint-Gilloise fue fundado en 1897, en Bruselas, Bélgica, y juega en el Joseph Marien Stadium desde su apertura en 1919 (ha tenido dos remodelaciones en 1926 y 2018).

A pesar de sus más de 100 años de historia, fue hasta el 2020 que los ‘Unionistes’ comenzaron a robarse los reflectores. Regresaron a la Primera División en la 2021/22 después de 48 años de ausencia, en parte gracias a la nueva administración a cargo de Tony Bloom, dueño del cuadro inglés Brighton & Hove Albion.

Desde entonces se convirtieron en uno de los equipos más competitivos de Bélgica y en la 2024/25 conquistaron el título de liga por primera vez desde 1935.

A nivel continental también ganaron respeto. En la 2022/23 disputaron la Europa League y llegaron a cuartos de final; la siguiente campaña regresaron al torneo, pero quedaron eliminados en fase de grupos, lo que los llevó a la Conference League, donde cayeron en octavos de final. En la 2024/25 participaron de nuevo en la Europa League y fueron eliminados por el Ajax en playoffs.

Este año jugarán su primera Champions League; en casa recibirán a Inter, Atalanta, Olympique de Marsella y Newcastle, y visitarán a Bayern Munich, Atlético de Madrid, PSV y Galatasaray.

Al final de los partidos en el Joseph Marien Stadium, así como con cada gol local, en el sonido suena el tema ‘Vamos a la Playa’ del dueto italiano Righeira.