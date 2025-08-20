Chelsea le sigue encontrando acomodo a sus descartes

Redacción FOX Deportes

Villarreal cerró un acuerdo con Chelsea para obtener el traspaso de Renato Veiga, por el que pagará 24.5 millones fijos y hasta 5 millones de euros más en variables, según pudo confirmar EFE por fuentes conocedoras de la negociación.

Las opciones para que el club castellonense tenga que pagar esos cinco millones, que dependen de hitos individuales y de equipo, no son sencillas.

El club 'Groguet' espera que el jugador portugués de 22 años llegue este jueves a Vila-real para someterse al reconocimiento médico y cerrar la que será una de las operaciones más altas de su historia.

Veiga, un jugador del agrado del técnico Marcelino García Toral, llegará al equipo después de que las lesiones de Willy Kambwala y Logan Costa, ambos también centrales, hayan obligado al club a volver al mercado para reforzar la defensa.