Publicación: jueves 11 de junio de 2026

Héctor Cantú

La UEFA solo tiene dos opciones para la final de la Champions en 2029

El Camp Nou tiene un serio rival en su sueño de ser sede de la final

La UEFA tendrá que decidir en los próximos días sobre cuál será la sede de la final de la UEFA Champions League en su edición 2029.

El FC Barcelona envió una solicitud al organismo para que su estadio, el Spotify Camp Nou, fuera considerado como uno de los recintos a albergar este importante partido.

Barcelona regresó al Camp Nou después de 909 días

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Barcelona estrenó el Camp Nou frente al Athletic de Bilbao
El terreno de juego en perfectas condiciones para el primer partido en el coliseo azulgrana
La afición no faltó al llamado y agotó las localidades disponibles
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Sin embargo, la casa de Lamine Yamal y compañía no es la única candidata para recibir este evento. El icónico estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, también ha levantado la mano.

La UEFA cerró los registros de estadios candidatos a la final y no hubo sorpresas de último minuto, por lo que la decisión será entre dos inmuebles icónicos en Europa: Barcelona o Londres.

La 'lista VIP' de la Champions League: equipos que han repetido en una final de manera consecutiva

AC Milan: Jugó las finales consecutivas de 1992-1993, 1993-1994 (campeón) y 1994-1995.
Juventus: Jugó las finales consecutivas de 1995-1996 (campeón), 1996-1997 y 1997-1998.
Valencia: Jugó las finales 1999-2000 y 2000-2001. No ganó ninguna de las dos.
Manchester United : Jugó las finales 2007-2008 (campeón) y 2008-2009
Bayern Munich: Jugó las finales 2011-2012 y 2o12-2013 (campeón)
Real Madrid: Jugó y ganó las finales 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018
PSG: Jugó la final 2024-2025 (campeón) y jugará la final 2025-2026

El Camp Nou ha sido sede de dos finales de la UEFA Champions League y en ninguna de las dos llegó el equipo de casa.

Por su parte, Wembley ha recibido el duelo por la Orejona en ocho ocasiones, siendo la más reciente en 2023 en la que se coronó por última vez el Real Madrid.

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