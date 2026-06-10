La UEFA solo tiene dos opciones para la final de la Champions en 2029

Héctor Cantú

La UEFA tendrá que decidir en los próximos días sobre cuál será la sede de la final de la UEFA Champions League en su edición 2029.

El FC Barcelona envió una solicitud al organismo para que su estadio, el Spotify Camp Nou, fuera considerado como uno de los recintos a albergar este importante partido.

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Sin embargo, la casa de Lamine Yamal y compañía no es la única candidata para recibir este evento. El icónico estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, también ha levantado la mano.

La UEFA cerró los registros de estadios candidatos a la final y no hubo sorpresas de último minuto, por lo que la decisión será entre dos inmuebles icónicos en Europa: Barcelona o Londres.

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El Camp Nou ha sido sede de dos finales de la UEFA Champions League y en ninguna de las dos llegó el equipo de casa.

Por su parte, Wembley ha recibido el duelo por la Orejona en ocho ocasiones, siendo la más reciente en 2023 en la que se coronó por última vez el Real Madrid.