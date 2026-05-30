¡Insuperable! Kylian Mbappé, máximo goleador de la Champions League

Redacción FOX Deportes

Aunque el Real Madrid ya no se ve en la Champions League desde los cuartos de final, Kylian Mbappé terminó como máximo goleador de la temporada 2025/26 15 tantos, uno más que Harry Kane, del Bayern Múnich.

Aunque aún faltaba la final entre el París Saint-Germain y el Arsenal, la ventaja del francés ya era muy considerable sobre cualquiera de los jugadores que disputaron el partido por el título de este día. El más cercano era Kvicha Kvaratskhelia, con 10, por lo que, en realidad, desde que terminó la ronda de las semifinales y se fue eliminado el Bayern Munich, el madridista ya parecía inalcanzable en la tabla de goleo individual.

Los máximos goleadores de esta edición de la Liga de Campeones tras las semifinales:

Con 15 goles: Kylian Mbappé (3p) (FRA/Real Madrid).

Con 14 goles: Harry Kane (2p) (ING/Bayern Múnich).

Con 10 goles: Julián Alvarez (3p) (Atlético de Madrid); Anthony Gordon (5p) (ING/Newcastle); Kvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint Germain).

Con 8 goles: Erling Haaland (1p) (NOR/Manchester City) y Ousmane Dembele (FRA/París Saint Germain).

Con 7 goles: Luis Díaz (COL/Bayern Múnich); Victor Osimhen (3p) (NIG/Galatasaray).

El Real Madrid tuvo una mala temporada al quedarse con las manos vacías, pero, en lo individual, Kylian Mbappé estuvo implacable, pues sumando sus dianas en Champions, terminó la campaña con 42 goles totales.