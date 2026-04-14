La UEFA rechaza la protesta del Barcelona por la mano del juego de ida

Héctor Cantú

A unas horas de que el Barcelona juegue los 90 minutos definitivos de la eliminatoria ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League, el equipo blaugrana ha recibido un duro golpe.

La UEFA se ha pronunciado de manera negativa y ha rechazado la queja interpuesta por el equipo catalán luego de la polémica jugada en la que un defensor del Atlético de Madrid toma con la mano la pelota.

El organismo ha sido tajante en su resolución sin explicar el por qué considera la protesta del Barcelona como inadmisible..

“Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA disputado el miércoles 8 de abril de 2026 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, el FC Barcelona presentó una protesta relacionada con una decisión arbitral . El 13 de abril de 2026, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró inadmisible la protesta”, se lee en el comunicado.

Sobre esta determinación, el presidente en funciones del club español ha anunciado que el cuerpo jurídico del club estudia los pasos a seguir tras esta determinación del organismo rector del futbol europeo.