Barcelona va por "un buen partido" contra Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Hansi Flick aseguró luego de la victoria de Barcelona sobre Espanyol que su equipo solo necesita "un buen partido" para remontar el martes ante Atlético de Madrid un 2-0 adverso en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Poesía pura el gol de Julián Álvarez para desarmar al Barcelona

"No necesitamos un milagro, solo un buen partido, y eso podemos hacerlo. El miércoles fuimos mejores y controlamos la segunda mitad. Todo es posible. Este sábado, tras el 3-1, hemos metido el 4-1 directamente. Sé que el Atlético es un equipo fantástico, pero nosotros también, y estamos preparados. Vamos a luchar", ha afirmado el alemán.

Flick admitió que ha intentado gestionar los minutos de sus futbolistas pensando en el próximo partido, pero que "la historia ha sido distinta a lo esperado en la primera mitad", tras el 2-1 del Espanyol y la mejoría de los blanquiazules, y que han tenido que "cambiar un poco la idea".

Con todo, ha señalado que tienen "dos días para recuperar" y que en el tramo final han "controlado un poco más el partido", por lo que estarán "preparados para plantar cara el martes".