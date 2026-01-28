La jugada más espectacular de la Champions, cortesía del portero del Benfica

Héctor Cantú

La fase de la liga de la UEFA Champions League ha terminado de manera dramática con dos realidades diferentes: El Benfica, clasificado a la ronda de Playoffs, y el Real Madrid, fuera de la lista de los ocho mejores clubes de la competición.

Y fue justamente en este partido de altas emociones donde una jugada quedó grabada en letras doradas para la posteridad.

Anatoliy Trubin, el único portero que le ha marcado gol al Real Madrid... ¡en la historia!

El partido entre Real Madrid y Benfica estaba en tiempo de compensación y con el Benfica liderando el marcador por 3-2, un resultado insuficiente, porque a pesar de los tres puntos, la diferencia de goles condenaba a la eliminación al equipo lusitano.

Así llegó la jugada final luego de la expulsión de Rodrygo que dejó al Real Madrid con 9 jugadores sobre el terreno de juego.

Una falta de Jude Bellingham le abrió la puerta al Benfica para lograr la hazaña. El centro fue elevado hacia la zona donde ya estaba colocado el portero local Anatoliy Trubin.

GOALKEEPER ANATOLIY TRUBIN SCORES A 98TH MINUTE GOAL AGAINST REAL MADRID TO SAVE BENFICA'S #UCL SEASON WITH THE FINAL TOUCH OF THE MATCH! 😱



IMAGINE NOT LOVING FOOTBALL 🤯 pic.twitter.com/y0thIBEQb5 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 28, 2026

Entonces, el meta con el dorsal número 1 se levantó por los aires, conectó con la cabeza y venció a Thibaut Courtois para decretar el 4-2 final y con ello, darle el pase al Benfica a la zona de playoffs de manera increíble.

Anatoliy Trubin se convierte así en el único portero que le ha marcado en la historia al Real Madrid y lo ha hecho para erigirse como el gran héroe de la noche.