Benfica tiene saldo a favor contra Real Madrid en la Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid regresa al estadio Da Luz en donde consiguió la ‘Décima’ después de 12 años para enfrentar a Benfica que es uno de los pocos clubes que puede presumir saldo a favor contra el equipo blanco, se han enfrentado pocas ocasiones, pero es momento de ajustar cuentas.

Benfica necesita un milagro para meterse a los playoffs y todo comienza por conseguir una victoria ante el conjunto ‘Merengue’, en el historial tiene dos victorias en tres compromisos, sin embargo, cayó en el último enfrentamiento que fue hace 60 años y apelará a la historia para intentar seguir con vida.

El Madrid levantó la ‘Orejona’ en Lisboa y el recuerdo estará fresco en Álvaro Arbeloa quien jugó esa final y ahora está al frente del equipo español, la victoria es vital para los ‘Merengues’ porque los llevaría de manera directa a la siguiente ronda.

El ‘Rey de Europa’ ha clasificado a octavos de final en cada una de las temporadas que ha disputado en la Liga de Campeones y busca hacerlo una vez más para imponer un récord al superar 30 veces la primera ronda.