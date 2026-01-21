Real Madrid recupera una "tradición" en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Real Madrid completó el último entrenamiento y no recuperó a ningún futbolista lesionado antes de la visita al Benfica del próximo miércoles en la Champions League, para la que el técnico volverá a llevar a cabo una tradición que Xabi Alonso no continuó en sus meses al frente del equipo.

🔜 ¡Seguimos preparando el partido contra el Benfica!

INSIDE TRAINING - RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 26, 2026

Real Madrid acostumbraba a hacer el entrenamiento previo a un partido de Liga de Campeones fuera de casa en el estadio del encuentro, pero Xabi cambió la dinámica para esta temporada.

“Tenemos que preparar el partido y preferimos hacerlo en nuestra ciudad deportiva, en nuestro espacio, para que no nos cojan 200 cámaras”, explicó el ex técnico del equipo blanco.

Sin embargo, la etapa de Xabi Alonso en el conjunto ‘Merengue’ finalizó el pasado 12 de enero y Álvaro Arbeloa recuperó el entrenamiento en el lugar del partido.

El Madrid realizará la última práctica en el estadio Da Luz al que regresa por primera vez desde 2014, en su último encuentro en el inmueble lisboeta levantó la ‘Orejona’ con Álvaro Arbeloa como jugador y ahora volverá como estratega.

Una sesión este lunes en la que Kylian Mbappé y Álvaro Carreras llevaron a cabo trabajo individual, pero su presencia en Lisboa no corre riesgo y se programó menor carga de trabajo para evitar riesgos.