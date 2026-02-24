Kylian Mbappé se perdería el duelo ante el Benfica

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid tendría las alarmas encendidas luego de conocer que Kylian Mbappé podría quedar fuera de la alineación titular del equipo que se jugará el boleto a los octavos de final de la Champions League ante el Benfica.

La prensa francesa asegura que Mbappé tiene dolencias en la rodilla, por lo que no podrá ver minutos en el terreno de juego en el duelo vital ante el equipo lusitano.

El goleador del Real Madrid no habría terminado la sesión previa de entrenamiento por la lesión, una noticia que habría caido como balde de agua fría en el equipo comandado por Álvaro Arbeloa.

A pesar de que el técnico aseguro que Mbappé estaría en el campo, el diario LÉquipe ha afirmado que la historia es totalmente contraria: Mbappé está lesionado y no jugará ante el Benfica para evitar que se agrave su situación.

La ventaja mínima que tiene el Real Madrid tranquiliza un poco el escenario para el cuadro de la capital, el cual esperará hasta minutos antes del partido, para saber si Kylian podrá o no ver minutos de juego.

El Real Madrid está obligado a empatar o ganar por cualquier marcador para avanzar de ronda en la Champions League.