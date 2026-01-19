Kylian Mbappé, por su primer gol contra el Mónaco vestido de blanco

Héctor Cantú

Kylian Mbappé está listo para volver a enfrentarse al Mónaco, el equipo que lo catapultó al futbol profesional y con el cual siempre estará agradecido por haberle dado la oportunidad de brillar.

Sin embargo, ahora como rival, Mbappé no quiere dejar pasar la oportunidad de poder marcarle por primera vez vestido de blanco.

El equipo del Principado es una de las víctimas preferidas del delantero francés, quien le ha marcado en 11 ocasiones.

La primera de ellas se remonta a un lejano 2019, cuando el entonces jugador del Paris Saint Germain se despachó con un triplete, apenas en el tercer enfrentamiento.

Desde entonces en los 12 partidos posteriores, Kylian marcó en cinco partidos y colaboró con pases para gol en cinco más.

Ahora, las aspiraciones del Real Madrid

de poder lograr una victoria en la Champions League que apacigüe las aguas turbulentas del equipo merengue.

Para el Real Madrid, este será apenas el tercer partido de su historia ante el Monaco, ante quien acumula una victoria y una derrota.